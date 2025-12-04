Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
AA 04.12.2025 17:02

Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Önceki gün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafede Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Yılmaz Erdem'in (59) bulunması için dün akşam ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile komando taburunca yürütülen arama çalışmaları, Obruk Barajı gölünde yoğunlaştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri dalgıç ekibinin de destek verdiği çalışma sonucu Erdem'in cenazesi, Obruk Barajı gölünde bulundu.

Dalgıçlarca yüzeye çıkarılan Erdem'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel sektörden emekli olduktan sonra ilçede ceviz üretimi yapan Erdem'in evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Erdem'in, kendisine ait bağ evine geldikten bir müddet sonra yandaki bağ evine girdiği ve içeride 20 dakika kaldıktan sonra buradan ayrıldığı anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Erdem'in yürüyerek yandaki eve geldiği görülüyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2 Aralık'ta bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan ve geri dönmeyen Yılmaz Erdem'in bulunması için dün arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkiinde jandarma, AFAD ve Oğuzlar Belediyesi ekiplerince, dron ve arama köpeği ile yapılan aramalarda Erdem'den bir iz bulunamaması üzerine çalışmalar, bağ evinin kıyısında bulunduğu Obruk Barajı gölünde yoğunlaşmıştı.

Öte yandan, Erdem'in kendi bağ evine girdiği ve çıktığı anlar, başka bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

