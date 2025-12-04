Pitbull saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek

Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki apartmanlarında pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe'nin tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Olaydan bir gün sonra tedavisi tamamlanıp, taburcu edilen Doğa ise yaşadığı travmadan kurtulmak için psikososyal destek alıyor.

Baba Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, çocuklarına saldıran köpeğin sahibinin tutuklandığını, bu süreci avukatları aracılığıyla yakından takip ettiklerini söyledi.

Pitbull saldırısının ardından 1,5 yaşındaki oğlu Efe'nin tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Öztürk, 5 yaşındaki kızı Doğa'ya taburcu edilmesinin ardından evde psikososyal destek verildiğini ifade etti.

"Kardeşini gözlerinin önünde, köpeğin ağzından aldılar"

Kızı Doğa'yı yalnız bırakmamaya çalıştıklarını ve hala saldırıdan izler taşıdığını anlatan Öztürk, "Çocuk geceleri sayıklıyor, üstü terler içinde kalktığı oluyor. İyileşmesi zaman alacak. Doğa için çok zor, kardeşini gözlerinin önünde, köpeğin ağzından aldıkları için bu süreci kolayca unutabileceğini düşünmüyorum. Tabii biz desteği veriyoruz. Yani psikologlar da birkaç randevu verdiler, gelecekler yine Doğa için eve" dedi.

Psikososyal destek için belediyeden de psikolog yönlendirmesi olduğunu belirten Öztürk, Doğa'nın hastanedeki kardeşini de ziyaret ettiğini, bu görüşmeden çok mutlu olduğunu söyledi.