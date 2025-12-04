Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
AA 04.12.2025 14:02

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Antalya Muğla İzmir Aydın Isparta Burdur Yağış
OKUMA LİSTESİ