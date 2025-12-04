Parçalı Bulutlu 11.6ºC Ankara
DHA 04.12.2025 13:47

Burnundan 100 gramlık taş çıkarıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Salih Müdür, uzun süredir yaşadığı burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde Müdür’ün burnunda 100 gram ağırlığında taş tespit edildi. Doktorların müdahalesiyle 100 gramlık taş, yaşlı adamın burnundan çıkarıldı.

Burnundan 100 gramlık taş çıkarıldı

Saray Belediyesi'nde 27 yıl boyunca altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarında görev alan 65 yaşındaki Salih Müldür, uzun zamandır yaşadığı burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Özel bir hastanede yapılan kontrol sonucunda sağ burun deliğinde anormal bir görüntü tespit edildi.

Yapılan tespitler sonucunda bu görüntünün beton benzeri bir yapıya sahip olduğu ve Salih Müldür'ün nefes almasını tamamen engellediği anlaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonla 100 gramlık taş kırılarak parçalar halinde Salih Müldür'ün burnundan başarılı bir şekilde çıkarıldı.

"Doktorum burnumda taş olduğunu söyleyince şaşırdım"

Başarılı geçen operasyon sonrası konuşan Salih Müldür, "Yıllardır burun tıkanıklığı yaşıyordum. Doktorum burnumda taş olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Yapılan operasyonu başarılı bir şekilde atlattım. Hayat kalitemin artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müldür'ün meslekten dolayı yıllar boyunca burnunda biriken toz, toprak ve çimentonun sertleşmesiyle bu betonlaşmış yapının oluşabileceği belirtildi.

Tekirdağ
