Parçalı Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2025 12:37

Dolandırıcılardan "hakkınızda işlem var" yalanıyla sahte soruşturma tuzağı

Yasa dışı bahis ve müstehcen site iddiasıyla vatandaşları korkutan dolandırıcılar, sahte soruşturma kurgusuyla “hakkınızda işlem var” bahanesi üzerinden tuzak kuruyor.

Dolandırıcılardan "hakkınızda işlem var" yalanıyla sahte soruşturma tuzağı

Edinilen bilgiye göre, suç örgütleri yasa dışı yollarla elde ettikleri kişisel bilgileri kullanarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi.

Dolandırıcılar, aradıkları kişilere "yasa dışı bahis sitelerine üyelikleri bulunduğunu veya IP adreslerinden müstehcen içerikli sitelere giriş yapıldığının tespit edildiğini" iddia ediyor.

Kendilerini avukat, hukuk bürosu çalışanı veya uzlaşmacı olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşlara haklarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı yalanını söyleyerek, sözde "uzlaşma" kapsamında "belirli bir miktarın ödenmesi gerektiğini" belirterek para talep ediyor.

"Paniğe sevk ediyorlar"

Adalet psikolojisi üzerine uzun yıllar üniversitelerde eğitim veren avukat Cemalettin Gürler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dolandırıcıların vatandaşların zaaflarından faydalandığını söyledi.

Gürler, "Siz müstehcen bir web sitesine girdiğinizde ya da bahis oynadığınızda ya da toplum tarafından kabul edilmeyen politik bir yapıyla ilgili bir şey okuduğunuzda, bunun bilgisine ulaşan suç örgütleri ve dolandırıcılar hakkınızda hukuki bir süreç başlatılmış gibi size ulaşıyor ve mail atıyor, belge gönderiyor, mesaj atıyor, aramanızı rica ediyor." dedi.

Dolandırıcıların hedef kitleye göre yöntem değiştirdiğine dikkati çeken Gürler, yaşlı vatandaşların "konuşma hipnozu" ile baskı altına alındığına işaret etti.

Gürler, genç ve orta yaş grubunun ise "rezil olma" korkusuyla hedef seçildiğini, mağdurların, "müstehcen siteye girdiniz" veya "yasa dışı bahis oynadınız" iddialarıyla paniğe sevk edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara SMS veya e-posta yoluyla sahte savcılık belgeleri gönderildiğini dile getiren Gürler, devletin sosyal medya veya mesaj yoluyla soruşturma yürütmediğini vurguladı.

Gürler, insanların çevrelerine mahçup olmamak için sorgusuz sualsiz ödeme yaptıklarını, dolandırıcıların bu psikolojiyi kullandığını ifade etti.

ETİKETLER
Bahis Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Deprem sonrası kültürel miras için dijital arşiv çalışması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Kasımda en çok ihracat otomotiv sektöründen geldi
14:10
Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombaladı
14:03
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
14:07
Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocukların hesaplarını kapatmaya başladı
13:56
Emine Erdoğan: Bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz
13:53
Bakan Şimşek: Üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de çadır kenti vurdu
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de çadır kenti vurdu
FOTO FOKUS
Pitbull saldırısının ardından ilk kavuşma: İki kardeş günler sonra buluştu
Pitbull saldırısının ardından ilk kavuşma: İki kardeş günler sonra buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ