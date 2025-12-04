Dolandırıcılardan "hakkınızda işlem var" yalanıyla sahte soruşturma tuzağı

Edinilen bilgiye göre, suç örgütleri yasa dışı yollarla elde ettikleri kişisel bilgileri kullanarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi.

Dolandırıcılar, aradıkları kişilere "yasa dışı bahis sitelerine üyelikleri bulunduğunu veya IP adreslerinden müstehcen içerikli sitelere giriş yapıldığının tespit edildiğini" iddia ediyor.

Kendilerini avukat, hukuk bürosu çalışanı veya uzlaşmacı olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşlara haklarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı yalanını söyleyerek, sözde "uzlaşma" kapsamında "belirli bir miktarın ödenmesi gerektiğini" belirterek para talep ediyor.

"Paniğe sevk ediyorlar"

Adalet psikolojisi üzerine uzun yıllar üniversitelerde eğitim veren avukat Cemalettin Gürler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dolandırıcıların vatandaşların zaaflarından faydalandığını söyledi.

Gürler, "Siz müstehcen bir web sitesine girdiğinizde ya da bahis oynadığınızda ya da toplum tarafından kabul edilmeyen politik bir yapıyla ilgili bir şey okuduğunuzda, bunun bilgisine ulaşan suç örgütleri ve dolandırıcılar hakkınızda hukuki bir süreç başlatılmış gibi size ulaşıyor ve mail atıyor, belge gönderiyor, mesaj atıyor, aramanızı rica ediyor." dedi.

Dolandırıcıların hedef kitleye göre yöntem değiştirdiğine dikkati çeken Gürler, yaşlı vatandaşların "konuşma hipnozu" ile baskı altına alındığına işaret etti.

Gürler, genç ve orta yaş grubunun ise "rezil olma" korkusuyla hedef seçildiğini, mağdurların, "müstehcen siteye girdiniz" veya "yasa dışı bahis oynadınız" iddialarıyla paniğe sevk edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara SMS veya e-posta yoluyla sahte savcılık belgeleri gönderildiğini dile getiren Gürler, devletin sosyal medya veya mesaj yoluyla soruşturma yürütmediğini vurguladı.

Gürler, insanların çevrelerine mahçup olmamak için sorgusuz sualsiz ödeme yaptıklarını, dolandırıcıların bu psikolojiyi kullandığını ifade etti.