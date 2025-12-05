Bakan Ersoy: Türk mutfağını daha görünür kılmak için yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini veriyor

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törende açıklandı.

2026 seçkisiyle birlikte Michelin Rehberi Türkiye'de iki Michelin yıldızına sahip 2 restoran, bir yıldıza sahip 15 restoran, Bib Gourmand dereceli 39 restoran ve yeşil yıldızlı 13 restoran yer aldı.

Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı bu sene 38 yeni işletmeyle birlikte 115 restorana ulaştı. Bu yılla beraber Türkiye rehberine toplamda 171 restoran seçilmiş oldu.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Michelin Rehberi'nin Türkiye'de dördüncü törenini gerçekleştirdiğini belirterek, "Son yıllarda deneyim ve sürdürülebilirliğin seyahat tercihlerinin merkezine yerleşmesiyle gastronomi turizmi, destinasyonların sunduğu en önemli değerlerden biri haline geldi. Ancak hepimiz biliyoruz ki gastronomi, yalnızca soframıza gelen bir tabak yemekten ibaret değildir. Çünkü o tabağın içinde bir ülkenin mutfak kültürü, kadim gelenekleri, reçeteleri ve kuşaklar boyunca aktardığı derin bilgiler de yer almaktadır." dedi.

Gastronominin kültürler arasında bağlantıyı sağlayan çok önemli bir unsur olduğunun altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki Anadolu'muzun bereketli toprakları ve dört mevsimi yaşayabildiğimiz iklimimiz sayesinde mutfağımız, bugün dünyanın en güçlü mutfakları arasında yer almakta. Her damak tadına hitap eden çeşitliliği ve yüzyıllara dayanan köklü mirasıyla, atıksız üretim ve geleneksel teknikleri birleştiren sürdürülebilir yapısıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ülkemize çekmekte çok önemli bir rol oynuyor. Bunu hem artan ziyaretçi rakamlarından hem de yayımlanan trend raporlarından da görebiliyoruz."

"Yürüttüğümüz titiz çalışmalar ve iletişim kampanyaları meyvesini veriyor"

Bakan Ersoy, Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından, uluslararası yeme içme harcamaları analiz edilerek hazırlanan "Seyahat Trendleri 2025 Raporu"na göre İstanbul'un dünyanın bir numaralı gastronomi şehri olduğunu aktararak, "Bu da bize gösteriyor ki, bakanlık olarak köklü Türk mutfağının sunduğu tüm imkanları etkin bir gastrodiplomasi stratejisiyle uluslararası arenada daha görünür kılmak ve daha güçlü temsil etmek için yürüttüğümüz titiz çalışmalar ve iletişim kampanyaları meyvesini veriyor." ifadelerini kullandı.

Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu olan İstanbul'a geçen yıl İzmir ve Bodrum'un, bu yıl da Muğla'nın dahil edildiği bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti:

"3 yıl içerisinde rehbere dahil olan destinasyonlarımızın sayısı artarken listeye dahil olan restoranlarımızın da sayısı, kalitesi ve hizmeti de pozitif şekilde ivmelendi. Kısacası ülkemiz bu alandaki hünerini gözler önüne serdi. Michelin Rehberi'nin ülkemizdeki dördüncü yılında ise büyüleyici peribacalarıyla her gezginin seyahat listesine yer alan Kapadokya'mızın da listede yer alacak olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Zira peribacalarının yanı sıra Hristiyanlığın erken dönemlerine ışık tutan yer altı şehirleri, çömlekçilik geleneğinden sıcak hava balonu turlarına uzanan benzersiz deneyimleri ve lüksün yerel mimariyle buluştuğu mağara otelleriyle dikkat çeken Kapadokya, aynı zamanda Orta Anadolu mutfağının en seçkin örneklerini içinde barındıran güçlü bir mirasa sahip."

Michelin Rehberi seçkisi gelecek yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak

Mehmet Nuri Ersoy, killi toprağı, özgün pişirme teknikleri ve bağcılık kültürüyle Kapadokya'nın kendine has bir gastronomi kimliği olduğuna dikkati çekerek, "Michelin Rehberi'nin de gözünden kaçmayan bu zengin miras, Kapadokya'daki yetenekli şeflerimiz tarafından dünya standartlarındaki restoranlarda, yöresel ürünlerin yaratıcı dokunuşlarla yorumlanması sayesinde ziyaretçilere eşsiz bir lezzet yolculuğu sunuyor. Artık Michelin seçkisiyle daha da görünür hale gelecek bu zengin gastronomi kültürünün Kapadokya'yı gezginler için çok daha güçlü bir çekim noktasına dönüştüreceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Michelin Rehberi seçkisinin gelecek yıl Türkiye'nin tamamını kapsayacağını belirten Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rehberin Türkiye'nin tamamını kapsayacak olması, binlerce yıllık kültürel birikimimizin, yerel lezzetlerimizin ve mutfak sanatımızın dünya çapında takdir görmesi anlamına gelmektedir. Bu sadece restoranlarımız için değil, tüm mutfak kültürümüz ve gastronomi mirasımız için gurur verici bir gelişmedir. Fakat bu başarı, yalnızca geçmişimizle değil, geleceğe bakışımızla da ilgilidir. Geleneksel tariflerimizi korurken, modern sunum teknikleriyle harmanlıyor, yerel ürünlerimizi öne çıkarırken, sürdürülebilir gastronomi anlayışını benimsiyoruz. Michelin Rehberi'nin bu zenginliğimizin tamamını değerlendirmeye alacak olması, yerel lezzet ve ustalarımızın küresel tanıtımına destek verecek, illerimizin gastronomi turizminden aldıkları payı artıracaktır."

"Türkiye, hükümet düzeyinde sürdürülebilirlik sertifikasyon çerçevesi geliştiren ilk ülke"

Bakan Ersoy, rehberin Türkiye'deki varlığının Türk gastronomi anlayışının daha iyi tanınmasına da destek olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Türk mutfağı doğal yapısı itibarıyla sürdürülebilir geleneklere bağlı olsa da sürdürülebilirlik bizim için sadece gastronomi sektörüyle sınırladığımız bir strateji değil. Sürdürülebilirliğin turizm sektörümüzün bel kemiğini oluşturuyor. Türkiye 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği anlaşması imzalayarak, dünyada hükümet düzeyinde sürdürülebilirlik sertifikasyon çerçevesi geliştiren ilk ülke oldu. Bu girişim diğer ülkelerin benzer çabalarına ilham olurken, Türkiye sadece üç yıl içinde uluslararası alanda tanınan GSTC Sertifikasını almaya hak kazanan 2 binden fazla konaklama tesisine ulaşarak küresel turizmde önemli bir dönüm noktası kaydetti. Ülkemizdeki tüm konaklama tesislerimizin sertifikasyon sürecini 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Konaklama sektöründeki sürdürülebilir dönüşüm ve hizmet kalitesinin Michelin Key'in de dikkati çektiğini aktaran Ersoy, "Michelin Rehberi'nin ilk küresel anahtar seçkisinde, Türkiye'de 22 otel 1, 3 otel 2 ve 1 otel ise 3 Michelin Key'e sahip oldu. Gastronomi destinasyonlarımızda olduğu gibi konaklama tesislerimizde de bu başarı ivmesi devam edecek, önümüzdeki dönemde Michelin Key ile ödüllendirilen tesislerimizin sayısının hızla arttığına tanıklık edeceğiz." dedi.

"Türkiye, en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında 4. sıraya yükseldi"

Ersoy, Türkiye'nin geçen yıl 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından dünya genelinde en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında 4. sıraya yükseldiği bilgisini vererek, bu yıl için 64 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Türkiye'de turizmde artık deniz, güneş ve kum üçgeninden çıkarak ürün çeşitlemesine ve kaynak destinasyon çeşitliliğine odaklandıklarını dile getiren Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilde 12 ay boyunca turizm yapılmasını hedefleyen bir strateji dahilinde hareket ediyoruz. Gastronomi de bu stratejimizin en önemli ayağı konumundadır. Temel stratejilerimizden biri olarak gördüğümüz, yüksek harcama kapasitesi olan konuklara odaklanmamızda da gastronomi önemli argümanlarımızdan biridir. Zira 'artık sadece nicelik değil, nitelik dönemi' diyerek nitelikli turiste odaklanmamız ve bu stratejinin rakamlarımızı pozitif etkilemesi, oldukça doğru noktada olduğumuzu da ispatlıyor. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla kişi başı ortalama harcama 103 dolar seviyesine çıkarken, turizm gelirlerimiz de 50 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu başarıda kuşkusuz ki Türkiye gastronomi sektörü olarak sizlerin de çok önemli bir payı bulunuyor. Hepinizi kutluyorum."

Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Michelin Rehberi seçkisinde yer almaya hak kazanan tüm restoranları ve şeflerini de tebrik etti.