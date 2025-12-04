Açık 3.5ºC Ankara
AA 04.12.2025 22:44

Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zara verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, yanındaki eve çarparak hasara yol açtı.

Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zara verdi
[Fotograf: AA]

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7077 Sokak'ta kontrolsüz şekilde yürütülen 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında düşen beton bloklar, yanındaki eve çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait dış cephe ve pencerede hasar oluştu.

Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zara verdi

İhbar üzerine olay yerine, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, evdeki vatandaşlar panik yaşadı.

Güvenlik şeridi çekilen alandaki sokak, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yıkımın, yapının kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle başlatıldığı öne sürüldü.

