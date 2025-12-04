Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur ve Isparta'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulundu. Uyarıda; Antalya il genelinde çok şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. Burdur ve Isparta için de şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Yağışların cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi akşamı yağış azalacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günü görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Antalya il genelinde kuvvetli (21-60 kg/m2), yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Cuma görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Isparta'nın Sütçüler, Eğirdir, Aksu ve Burdur'un Bucak, Çelitikçi, Ağlasun ilçelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), olması tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."

Uyarıda aynı zamanda rüzgarın da Kaş ile Anamur arasında 50-75 km/saat fırtına, yer yer 90 km/saat kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtilirken; fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.