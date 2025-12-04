Açık 3.5ºC Ankara
AA 04.12.2025 22:43

Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir aracın önünü kesip arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta geçen hafta öfkeyle bir aracın önünü kesip, arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen Y.T'nin yakalanarak, gereğinin yapıldığını belirtti.

Vatandaşlardan, anlık öfkelerine yenilmemelerini isteyen Yerlikaya, "Trafik kuralları hepimiz için var. Hedefimiz, her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil, her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, ilk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınacağını, araçlarının da 30 gün süreyle trafikten menedileceğini bildirdi.

Ambulans İstanbul Trafik
