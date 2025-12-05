CHP'li belediyenin rüşvet davasında sanıkların yargılanması sürüyor

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde sanıkların savunmaları alındı.

Tutuksuz sanık eski belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, hakkındaki rüşvet iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Özer, işletme ve iştiraklerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, Tazı Kanyonu'ndaki rafting firmaları ile sadece genel işleyiş hakkında görüşmeler yaptığını savundu.

Kanyonun Milli Parklar sorumluluğunda olduğunu ifade eden Özer, "Buranın işletme ihalesini belediyenin kazanmasından dolayı oradaki insanlar çok memnundu. Raftingcilere tazı kanyonunun giriş ücretlerinin zamanında ödenmesini rica ettim. Çünkü belediyenin çok borcu olduğunu hatırlattım. Kimseye bağış ve benzeri sebeple ödeme yapması için baskı yapmadım." diye konuştu.

Niyazi Nefi Kara'nın "20 milyon euro lazım" dediği iddiası

Manavgat Belediyesinin 2016-2024 yılları arasındaki tutuklu İmar Müdürü Osman Zafer Keçer, Niyazi Nefi Kara'nın kendisine, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum. 20 milyon euro lazım." dediğini ancak bunu şaka olduğunu düşünerek ciddiye almadığını anlattı.

Manavgat Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi tutuklu sanık Mehmet Tosak da kulüp adına kesildiği iddia edilen sahte sebze alım faturalarıyla ilgili olarak, ödeme emirlerine kendisi ve tutuksuz sanık Mehmet Burak Çeker'in birlikte imza attığını belirtti.

Sadece ödeme emirlerini imzaladıklarını öne süren Tosak, "Mal alımı benim sorumluluğum değildir. Tahmini 60-70 kişi bulunan spor kulübünde bir sezonda yani 10 ayda, yaklaşık 45 bin yemek yenir. Faturaların içeriği ve alımı benim sorumluluğum değildir. Biz faturayı görmeyiz. Sadece ödeme emirlerini imzalarız." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı "Bu sporcuları sadece biber ve lahana ile mi besliyorsunuz?" sorusu üzerine Tosak, "Başka şeylerde yemesi lazım ama ben bilmiyorum." yanıtını verdi.

Manavgat Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi tutuksuz sanık Mehmet Burak Çeker de sahte faturalarla ilgili bilgisinin olmadığını savundu.

Niyazi Nefi Kara'nın Kumköy'deki villasının tadilatını yapan tutuksuz sanık Mehmet Ali Fansa ise Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün kendisine tadilatı maliyetine yapmasını söylediğini iddia ederek, "Paranı ben ödeyeceğim, 480 bin liralık bir fatura kes.' dedi. Biz de kestik. Ödeme yapıldı." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Mahmut Kenan Sabur ise Manavgat Belediyespor'dan kendisine gelen sweatshirt siparişleri için 25 Haziran'da 112 bin lira ödeme aldığını, ürünleri de 18 Temmuz'da teslim ettiğini kaydetti.

Tutuklu sanıklar arasında 6 milyon liralık transfer

Tutuklu sanık Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, herhangi bir suç işlemediğini öne sürerek, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Manavgat Belediyesinden Murat Boz konseri için kendisine ulaşıldığını belirten Kaya, belediyenin ödeme sorunları olduğu için çalışmak istemediğini öne sürdü.

Sanık Demir Demir'in kendisini arayarak konser için sponsor ayarlayacaklarını, ödeme sorunu olmayacağını söylediğini iddia eden Kaya, "5,5 milyon ödeme konusunda anlaştık. Bu para çok diyorlar ama yapılan organizasyona göre bu rakam çok değil. Kimseden fazla para almadım kimseye de para vermedim. İş adamı Zafer Süral, konserden 6 ay sonra beni aradı. Konserle ilgili ödeme yapacağını söyledi. 2 parça şeklinde ödedi. Bana toplam 6 milyon 600 bin lira ödeme yaptılar. Ödeme 2 taksitle yapıldı. Bu paranın Zafer Süral'in otelinin ruhsatı gibi belediye ilişkileriyle alakalı olduğu konusunda bir bilgim yok."

Sanık Abdullah Doğukan Kaya, sanık Hüseyin Cem Gül'ün çuval dolusu parayı kendisine teslim ettiğini ve muhafaza etmesini istediğini anlattı.

Çuval dolu parayı kayınpederinin zirai deposuna sakladığını belirten Kaya, "Nefi Bey ile bir sonraki görüşmemizde 'Bu kadar parayı muhafaza edemem, bir kısmını altın yapayım mı?' diye sordum, kabul etti. Kaynağının ne olduğunu ben kesinlikle bilmiyordum. Öğrenince zaten savcılıkta verdiğim ifadeyle yerini gösterdim. Çuval da paraların bir kısmı balyalı, bir kısmı dağınıktı. Dağınık paralardan aldığım lira ve dövizleri altına çevirdim." şeklide savunma yaptı.

Sanık Ercan Gürdal, eksiklikler olduğu için belediyenin otelini yaktığını, daha sonra ise ruhsat alabilmek için Mesut Kara'ya 300 bin euro verdiğini ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Ali Daban ise Tazı Kanyonu'na tuvalet yapılması gibi bir takım eksiklerin giderilmesi içim Manavgat Belediyesine bağış yaptığını öne sürerek, raftingcilerden para istendiğine şahit olmadığını iddia etti.

Otel sahibi sanık Kemal Taş, oteline iskan almak için Hüseyin Cem Gül ile buluştuğunu ve kendisinden 1 milyon 250 bin euro istediğini savundu.

İstenen bedeli yüksek bulduğunu ve miktara itiraz ettiğini öne süren Taş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hüseyin, bu parayı Niyazi Nefi Kara'nın istediğini ve bu bedelde indirim yapmayacağını, ödenmemesi sonucunda ağır sonuçları olacağını söyledi. 250 bin euroyu Hüseyin Cem Gül'e verilmek üzere Demir Demir'e teslim ettim. Kalanını Mesut Kara'ya ödenmesini istedi. Antalya'da şirketimden 500 bin aeurovro alarak Mesut Kara'ya teslim ettim. Sonra Hüseyin Cem Gül kalan 500 bin euro için otelin market ve hamamını kendisinin istediği kişiye kiralanması ve İlker Günay'ın sahibi olduğu Günaylar Sebze ve Meyve ile çalışmamı istedi. Sebze ve meyveleri piyasanın üzerinden aldım. Ben bu görevleri yerine getirince 500 bin euroyu benden almaktan vazgeçtiler. Toplam 750 bin euroyu nakit ödedim. Hüseyin Cem Gül bu paraların kendisine ulaştığını söyledi. Tüm bunları otelime iskan alabilmek için yaptım."

Otel sahibi sanık Şükrü Ilgın ise otelinde iskana aykırı bir şey yapmamasına rağmen, iskan alamadığını öne sürdü.

Kendisine iş yeri açma ruhsatının verilmediğini anlatan Ilgın, "Hüseyin Cem Gül benden 60 milyon lira istedi. 'Ağa böyle istiyor, ödemen lazım. Bu parayı vermezsen iskan alamazsın' dedi. 35 milyonu Mesut Kara'nın şirketi üzerinden vereceksiniz kalanını da nakit vereceksiniz dedi. 35 milyonu Mesut Kara'ya havaleyle gönderdim, kalanını poşetler içerisinde teslim ettim." ifadelerini kullandı.

Duruşma, bugün diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.