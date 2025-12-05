Açık 1.6ºC Ankara
TRT Haber 05.12.2025 06:27

Güney Ege ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Güney Ege ile Batı Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güney Ege’de rüzgarın, güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, güneyi yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın, doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

