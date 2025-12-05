Açık 1.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.12.2025 06:44

Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkardı.

Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını "Artan bilgi teknolojisi yatırımları ve yükselen hisse senedi piyasaları ABD'deki yavaşlamayı hafifletiyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, artan bilgi teknolojisi yatırımları ve canlı hisse senedi piyasalarından kaynaklanan servet etkilerinin tarife artışlarının ABD ekonomisi üzerindeki etkisini hafiflettiği belirtilerek, Euro Bölgesi'ndeki büyümenin de beklenenden daha iyi seyretmesiyle 2025 ve 2026 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminlerinin yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in raporunda, büyüme tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara rağmen küresel ekonomik büyüme hızının 2024'teki yüzde 2,9 seviyesinden bu yıl yüzde 2,5'e ve gelecek yıl yüzde 2,4'e yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Fitch, eylül ayında yayımladığı raporda dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesini öngörmüştü.

ABD, Euro Bölgesi ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,9'a çıkarıldığı belirtilerek, ülke ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,1 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Euro Bölgesi'nin ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1,3'e yükseltildiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2027'de ise yüzde 1,2 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e çıkarıldığı, 2026 ve 2027 yılları için yüzde 4,1 olarak korunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkarıldığı belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerinde ise değişikliğe gidilmediği, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Yapay zeka belirgin bir makroekonomik etkiye sahip

Fitch'in raporunda, yapay zekanın belirgin bir makroekonomik etkiye sahip olduğu vurgulanarak, ABD'nin bu yılın ilk yarısındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin neredeyse yüzde 90'ını oluşturan bilgi teknolojisi sermaye harcamalarındaki artışa işaret edildi.

Hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ve yapay zeka ile ilgili sermaye harcamalarındaki artışın finansal sistemde "balon" risklerine ilişkin endişeleri artırdığı belirtilen raporda, ABD hisse senedi piyasalarının birçok değerleme ölçütü açısından kesinlikle çok zengin göründüğü ancak sermaye harcaması patlamasının bir ivmeye sahip olduğu ve şu aşamada şirket borçluluğunda belirgin bir artışla ilişkili olmadığı ifade edildi.

Ayrıca raporda, ABD, Avro Bölgesi ve İngiltere'de politika faizlerinin 2026'nın ortasına kadar "nötr" seviyelere yaklaşmasının tahmin edildiği de aktarıldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faizleri sabit tutmasının ancak tarife şokunun istikrar kazanması ve işsizlik oranının yükselmesiyle birlikte hazirana kadar 3 faiz indirimi gerçekleştirmesinin beklendiği belirtilen raporda, İngiltere Merkez Bankasının da işsizliğin belirgin şekilde artmasıyla 2026'da 3 kez faiz indirmesinin öngörüldüğü, Avrupa Merkez Bankasından ise ilave bir faiz indirimi beklenmediği belirtildi.

Ekonomik Büyüme
