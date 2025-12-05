Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenleri, bu yıl da dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 11 gün sürecek etkinlikler boyunca sema mukabelelerinden panellere, atölye çalışmalarından konserlere kadar pek çok farklı program sanat ve tasavvuf severlerle buluşacak.

Resmi takvim 7-17 Aralık tarihlerini kapsasa da manevi yolculuk 6 Aralık’ta başlayacak. Törenlerin açılışı, Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun’un Karaman’daki Aktekke Camisi’nde bulunan kabri başında düzenlenecek "Mader-i Mevlana" etkinliği ile yapılacak.

UNESCO mirası sema törenleri ve zengin içerik

UNESCO tarafından 2008 yılında "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"ne alınan ve Mevlevilik kültürünün en önemli simgesi olan Sema Mukabelesi, etkinliklerin merkezinde yer alacak. Ziyaretçiler, günün erken saatlerinden itibaren başlayacak olan Mesnevi sohbetleri, konferanslar ve sergilerle Mevlevi yaşam biçimini ve tasavvufun özünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Bu yılki programda çocuklar ve sanata dair özel başlıklar da dikkat çekiyor. Minik misafirler için Mesnevi’den seçilen hikayelerin anlatılacağı özel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca programın en müstesna bölümlerinden biri, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi, "Kutbu'n-Nayi" merhum Niyazi Sayın anısına gerçekleştirilecek olan "ney meşki" etkinliği olacak.

Rami Kütüphanesi’nde tarihi sergi

Şeb-i Arus etkinliklerinin İstanbul ayağında ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan çok özel bir sergi yer alacak. Alanındaki en kapsamlı çalışma olan "Müzehhep Mesneviler Sergisi" ile 70 adet tezhip sanatıyla süslenmiş Mesnevi nüshası, Aralık ayında Rami Kütüphanesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu sergi, Mesnevi’nin 7 asrı aşan yolculuğuna ışık tutacak.

Mevlana’nın öğretilerinin ve felsefesinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan özel filmler ve tanıtım çalışmalarıyla, bu "Düğün Gecesi"nin coşkusunun yaklaşık 200 ülkede hissedilmesi hedefleniyor.