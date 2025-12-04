Ateşkes ihlallerini sürdüren katil İsrail ordusu, Gazze’nin doğusunda Filistinli bir kadını öldürdü

Gazze kent merkezindeki el-Ehli Baptist Hastanesi’nden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuffah Mahallesi’nde İsrail askeri araçlarının Filistinlilerin evlerine ateş açması sonucu bir kadının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Son iki gündür, Tuffah Mahallesi’nin doğu kesiminde hava saldırıları, top atışları ve doğrudan ateş açma şeklinde çok sayıda ihlal gerçekleştirildi.

Çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı söz konusu saldırılar, İsrail ordusunun çekildiği ve ateşkes anlaşmasına göre güvenli kabul edilen bölgelerde yaşanıyor.