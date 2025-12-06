Sağanak Yağışlı 7ºC Ankara
AA 06.12.2025 23:40

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İncelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

