Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.