AA 05.12.2025 11:23

Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, 6-7 Aralık'ta 23. Doha Forumu'na katılacak.

Bakan Fidan'ın, Forum kapsamında 6 Aralık'ta, "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumu ile "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" başlıklı, mülakat formatındaki "newsmaker" oturumuna konuşmacı olarak katılması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Forum marjında ikili görüşmelerde de bulunacak.

Forum, bu yıl "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla düzenlenecek

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı saygın bir diplomasi forumu olan Doha Forumu, bu yıl "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla düzenlenecek.

Foruma, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılması bekleniyor.

Doha Forumu’nun içerik ortakları arasında Antalya Diplomasi Forumu da yer alıyor.

Hakan Fidan Katar Dışişleri Bakanlığı
