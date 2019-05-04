Senegal Eğitim Bakanı Mamadou Talla, yaptığı basın açıklamasında, son yıllarda bazı okullarda her gün kendini daha fazla gösteren ayrımcılık vakalarına rastlandığını belirtti.

Ayrımcılığın ülke anayasasında yasak olduğunu hatırlatan Talla, bu durumun anayasanın "Senegal Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyaldir. Vatandaşlarının köken, ırk, cinsiyet ve dinine bakmadan kanun önünde eşitliğini sağlar. Tüm inançlara saygı duyar." maddesine aykırı olduğunu söyledi.

Talla, yasaların ve düzenlenmelerin katı bir şekilde uygulanması için her türlü imkanı sağlayacaklarını vurguladı.

Eğitim Bakanı Talla, özel ya da devlet tüm okulların, köken, ırk, cinsiyet ve dine dayalı tüm ayrımcılıkları reddeden anayasaya saygı duyması ve uyması gerektiğini belirtti.

Diğer yandan, Jeanne D'arc Enstitüsünde (ISJA) çocukları bulunan veliler de, başörtüsü yasağını şikayet etme kararı aldı.

"Cluny Aziz Joseph'in Kız Kardeşleri" adlı misyoner örgüte bağlı ISJA tarafından, öğrenci velilerine atılan mesajda, Eylül 2019'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında okul üniformasında kız ve erkeklerin başlarının açık olacağı belirtilmişti.

Mesajda, "Jeanne D'arc Enstitüsü'nün bağlı olduğu Cluny Aziz Joseph'in Kız Kardeşleri Cemaati, misyonu ve eğitim projesinin son genel değerlendirmesi ışığında, tüm ISJA öğrencilerinin formalarını belirlemeye karar vermiştir.

Eylül 2019'da başlayacak yeni öğretim yılında oluşturulacak bu formada erkeklerin olduğu gibi kızların da başı açık olacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA