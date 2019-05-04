Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusu, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşledi.

Füzelerin suya inmeden önce yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiği aktarıldı.

Güney Koreli ve ABD'li yetkililerin fırlatmayla ilgili detayların analiz ettiği ifade edildi.

Ateşlemenin yerel saatle sabah 09.06'da gerçekleştiğini bildiren yetkililer, füzelerin teknik detaylarını henüz tespit edemediklerini aktardı.

Yasaklı balistik füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesi halinde bu Kuzey Kore'nin 2017 Kasım ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze testinden sonra fırlattığı ilk füzeler olacak.

Kuzey Kore ve ABD başkanları arasında Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve, nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması meselelerinin çözülememesi sebebiyle bir sonuca bağlanamamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA