Kahire'de El-Muski Çarşısı'ndaki depolardan birinde yangın çıktı. Alevlerin dükkanlara sıçraması sonucu 51 kişi yaralandı.

Yangını kontrol altına almak için 49 itfaiye aracının, yaralılar için de 40 ambulansın olay yerine geldiği aktarıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid yaptığı açıklamada, El-Muski'de meydana gelen yangında 51 kişinin yaralanmasının ardından El-Ezher bölgesi çevresindeki hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlıkların en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Yangın 10 saatten uzun sürdü

Yangının 10 saatten daha fazla bir sürede kontrol altına alınabildiğini belirten Mısır makamları, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Başkent Kahire'nin merkezindeki ticaret merkezlerinden biri olan Muski Çarşısı'nda yüzlerce kıyafet ve elektronik cihaz dükkanı bulunuyor.

Kaynak: AA