Türk enerji sektöründe yeşil ve dijital becerilerin geliştirilmesi için yeni yol haritası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UNDP ICPSD ile EBRD iş birliğiyle kurulan ve Enerjisa Enerji'nin ilk özel sektör paydaşı ve faydalanıcısı olduğu "Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Beceriler Ağı (Skills for an Inclusive Future – S4IF)" kapsamında, enerji sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün gerektirdiği mesleki becerilere sahip iş gücü geliştirme amaçlı yol haritası oluşturuldu.

"Türkiye Enerji Sektöründe Yeşil ve Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Ortak Girişimi" ve bu kapsamda hazırlanan rapor, Ankara'da kamuoyuna tanıtıldı.

Geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da uluslararası arenada ilk kez duyurulan iş birliğinin ilk somut çıktısı olan "Türkiye'nin Enerji İş Gücünde Yeşil ve Dijital Beceriler: İkiz Dönüşüm Rehberi" raporunun bulgularının da paylaşıldığı toplantıda enerji sektörünün geleceği ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin enerji sektöründeki mevcut iş gücü kapasitesi, beceri açıkları ve gelişim alanları detaylı biçimde analiz edilirken, sektörün yeşil ve dijital dönüşüme uyumu için kapsamlı bir yol haritası sunuluyor.

Türkiye'nin 2053 net-sıfır hedefiyle uyumlu olarak hazırlanan yol haritası, enerji sektöründe adil ve kapsayıcı bir dönüşümün nasıl mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Kadınlar, gençler ve kırsal bölgelerdeki bireyler için fırsat eşitliğini önceliklendiren yaklaşım, sektörün rekabetçiliğini, yenilikçiliğini ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi de hedefliyor.

Enerjisa Enerji'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Kılıç katıldı.

"Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuzu daha da güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşcıoğlu, Enerjisa Enerji olarak sektörün dönüşümüne liderlik ederken, iş gücünün yeşil ve dijital becerilerle donatılması için de çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İnsana yatırım yapmadan, fırsat eşitliğini sağlamadan ve nitelikli istihdamı desteklemeden gerçek bir dönüşümün mümkün olmayacağını biliyor ve iş birliklerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Bu kapsamda paydaşlarımızla projeler geliştiriyor, anlamlı ortaklıklar kuruyor ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız sayesinde 'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuzu daha da güçlendiriyoruz. Enerjisa Enerji olarak daha yeşil, daha dijital, daha kapsayıcı bir enerji geleceği inşa etmek için tüm paydaşlarımızla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurdupak ise girişimin enerji sektöründeki beceri açıklarını belirleyerek Türkiye'de enerji sektörünün daha dirençli, kapsayıcı ve rekabetçi yapıya kavuşmasını destekleyeceğine iaşret ederek, "S4IF Türkiye, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu kapsayıcı becerilerin geliştirilmesini destekleyecek. Bu çerçevede, özel sektörün bilgi ve deneyimini kamu politikalarıyla buluşturarak, beceri geliştirme alanında daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, S4IF Türkiye kapsamında geliştirilecek yeni ortaklıklar yoluyla özel sektörün beceri geliştirme süreçlerine daha aktif katılımını da amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç da Türkiye'de enerji yatırımları hızla devam ederken geleceğin enerji sektörü iş gücünü oluşturacak gençlerin yeşil ve dijital dönüşümün gereklerine uygun beceriler kazanmalarını desteklemek üzere UNDP ve Enerjisa Enerji ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.