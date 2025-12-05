Puslu 7.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.12.2025 10:50

Türkiye'de 2024'te eğitim harcamaları 2,2 trilyon lirayı geçti

Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon lirayı buldu.

Türkiye'de 2024'te eğitim harcamaları 2,2 trilyon lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları 2023'e göre yüzde 94,6 artışla 2 trilyon 200 milyar 338 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri, yüzde 99 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2023'te yüzde 4,2 iken, 2024'te yüzde 4,9'a çıktı. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı da 2023'te yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti.

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde, devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 42,2'si yükseköğretime, yüzde 32'si ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023'te 49 bin 45 lira iken, 2024'te 100 bin 307 lira olarak gerçekleşti. Öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 lira ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2024'te bir önceki yıla göre ABD doları bazında yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolar oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması da bir önceki yıla göre yüzde 104,5 yükseldi. Öğrenci başına eğitim harcamalarının en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 122,4 ile ortaöğretim olarak hesaplandı. Bunu yüzde 105,2 ile ortaokul takip etti.

TÜİK Eğitim
