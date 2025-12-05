Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
Gündem
AA 05.12.2025 14:04

Bakan Tunç: 12 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, toplam 38 maddeden oluşuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifin 12 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü ve 38 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Bakan Tunç: 12 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, toplam 38 maddeden oluşuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Teklifin hayırlı olmasını dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"12 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, toplam 38 maddeden oluşuyor. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan yargı paketi, toplumsal huzur ve barışı daha da tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

