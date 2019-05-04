Güney Kore, Kuzey Kore ordusunun, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşlemesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu belirten Güney Kore, Kuzey Kore'ye, Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarıda bulundu.

Hükümet ayrıca, Pyongyang'ın son hareketinin Korelerarası askeri anlaşmaya aykırı olduğunu da belirtti.

Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin, nükleerden arındırma müzakerelerinin hızlı bir şekilde sürdürülmesine yönelik çabalara aktif olarak katılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap, Genelkurmay Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Kuzey Kore ordusunun, doğudaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Kore Körfezi taraflarına doğru ateşlediğini açıklamıştı.

Füzelerin suya inmeden önce yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiği aktarıldı.

Kuzey Kore ve ABD başkanları arasında Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve, nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması meselelerinin çözülememesi sebebiyle bir sonuca bağlanamamıştı.

Kaynak: Reuters