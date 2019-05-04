Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık dokuz aydır süren salgının, ülkenin doğusuna doğru yayılmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, önümüzdeki haftalarda aşıları yaygınlaştırmayı planladıklarını duyurdu.

DSÖ, şu ana kadar 100 binden fazla kişiye aşı yapıldığını ve tedavinin oldukça etkili olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Müdür Yardımcısı Dr. Michael Ryan, ülkenin doğusuna yayılan güvensizlik ve şiddetin, hastalıkla mücadelede çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Ülke tarihinin en ölümcül ikinci Ebola salgını olduğu belirtilen salgın, geçtiğimiz yaz başlamıştı.

2014-2017'de 11 binden fazla kişi öldü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Kaynak: Reuters