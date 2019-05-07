"Sert çizgi" anlamına gelen "Stram Kurs" partisi 2017 yılında, İslam karşıtı YouTube videoları yayınlayarak dikkat çeken Danimarkalı avukat Rasmus Paludan tarafından kuruldu.

Danimarka'nın araştırma enstitüsü Voxmeter tarafından düzenlenen bir anketin sonucuna göre, İslam ve göçmen karşıtı parti yüzde 2,4 oy oranı ile parlamentoya girmek için gereken yüzde 2'lik sınırı aşacak.

Geçen hafta yayınlanan diğer 2 anket de yeni partinin parlamentoya girebileceğini ve oyların yüzde 2,7 ile yüzde 3,9 arasında olduğunu gösterdi.

Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i pastırmaya sarması, yakması ve hem İslam'a hem de Müslümanlara defalarca hakaret etmesiyle gündeme gelmişti.

Sosyal medya sitesi Facebook, Müslümanlara hakaret içeren bir fotoğraf yüzünden Paludan’ın kişisel hesabını askıya almıştı.

Müslümanların sınır dışı edilmesi çağrısı yaptılar

Irkçı Rasmus Paludan’ın liderliğindeki aşırı sağcı Stram Kurs partisi dünkü açıklamasında da, tüm Müslümanların sınır dışı edilmesi ve etnik temelli bir toplum oluşturma çağrısı yapmıştı.

Her fırsatta Müslümanlara karşı söylem geliştiren parti, genel seçimlere katılabilmek için 20 bin imza topladı.

Danimarka'daki yasalara göre genel seçimin 17 Haziran’dan önce yapılması gerekiyor.

Kaynak: Reuters