Irkçı Rasmus Paludan’ın liderliğindeki aşırı sağcı Stram Kurs Partisinin seçim öncesi söylemleri tepki topluyor. Parti, tüm Müslümanların sınır dışı edilmesi ve etnik temelli bir toplum oluşturma çağrısı yaptı.

Her fırsatta Müslümanlara karşı söylem geliştiren parti, genel seçimlere katılabilmek için 20 bin imza topladı. Parti başkanı Rasmus Paludan’ın özellikle video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayınladığı içerikler sayesinde genç Danimarkalıların sempatisini toplamaya çalıştığı biliniyor.

Facebook hesabı askıya alındı

Rasmus Paludan, Müslümanların yoğunlukta olduğu semtlerde Kur’an-ı Kerim yakarak İslam ve Müslümanlara hakaret yoluyla aşırılık yanlılarının ilgisini toplamaya çalışmıştı. Bunun üzerine Paludan, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, kişisel Facebook hesabının askıya alındığını açıklamıştı.

Genel seçim 17 Haziran’dan önce

Danimarka'da Başbakan Rasmussen tarafından bu hafta başlatılacağı tahmin edilen kampanya ile siyasi partilerin programlarını ilan etmeleri bekleniyor. Ülkedeki yasalara göre genel seçimin 17 Haziran’dan önce yapılması gerekiyor.

Kaynak: The Guardian, AA