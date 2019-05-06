Ülkenin dört bir yanını saran su kanalları ve eğlenceli gece hayatı ile Hollanda, turistlerin en fazla ilgi gösterdiği Avrupa ülkelerinden biri.

Ancak, küresel ısınma ile birlikte yükselen su seviyesi, başkent Amsterdam başta olmak üzere tüm ülkeyi sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Hollanda'nın yüzde 26'sı deniz seviyesinin altında, yüzde 29'u nehirler ve kanallar tarafından su basması tehlikesiyle karşı karşıya ve yüzde 4'ü korunmasız topraklar.

Küresel ısınma ile iklim değiştikçe su seviyesi de yükseliyor. Dünyadaki denizlerde, gelecek yüzyılda 26 - 82 santimetre arasında bir artış bekleniyor.

Hollanda için ise her santim hayati bir öneme sahip.

Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 77'si, küresel ısınmanın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki oyları dahi etkileyeceğini düşünüyor.

Hollanda için yeni toprak: Su

Su seviyesinin yükselmesi, Hollanda için yeni toprağın su olduğu anlamına geliyor.

Bu yüzden mimarlar, ülkede suda yüzebilen yeni evler tasarlamaya, hatta biten evleri suya indirmeye başladı.

Başkent Amsterdam'da yüzen evlerden oluşturulan ilçe, Avrupa'da türünün ilk ve en büyük örneği.

Kaynak: European Broadcasting Union