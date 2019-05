ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada, Barack Obama döneminde Sınır Güvenlik Birimi Şefi olarak görev yapan Mark Morgan’ın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin başına getirildiğini açıkladı.

Trump, özellikle ABD’nin güney sınırından gerçekleşen göçü durdurma ve sınır güvenliğini artırmada, Morgan'ın önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca sosyal medya sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Morgan’ı “gerçek bir vatansever” olarak nitelendirdi.

I am pleased to inform all of those that believe in a strong, fair and sound Immigration Policy that Mark Morgan will be joining the Trump Administration as the head of our hard working men and women of ICE. Mark is a true believer and American Patriot. He will do a great job!