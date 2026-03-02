Açık -0.6ºC Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 02:12

Trump: Saldırılar tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek

Trump, saldırıları sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

Trump: Saldırılar tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

"Daha fazla Amerikan askeri ölebilir"

Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.

İran halkına "ülkenizi geri alın" çağrısı yaptı

İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD ABD İran ilişkileri Donald Trump İsrail Savaş
