Yemen’in Taiz kentinde yaşayan Abdülkavi el-Aizeri, 2016 yılında evinden çıktıktan birkaç dakika sonra Husi keskin nişancılarının hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

O zamandan beri Taiz kentinde, çocuklar oyun oynarken evlerinden ayrılmamaya, dışarı çıktıklarında ise çatışma sesi duyduklarında hızlıca evlerine girmeyi öğrendi.

Taiz'de bir süredir, Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi destekçisi Islahiler ile Selefiler arasında Vadi el-Madam bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle çocukların duydukları silah sesleri yaygınlaşmaya başladı.

Babası ile aynı kaderi paylaştı

Geçtiğimiz ayın 25’inde ise, 2 grup arasında şiddetlenen çatışmaların durulduğu bir anda, bir keskin nişancı mermisi evinin önündeki Hişam el-Aizeri’ye isabet etti.

2016 yılında keskin nişancı tarafından vurulan babasıyla aynı kaderi paylaşan Hişam’ı gören annesi bayıldı, kardeşleri ise ağlama krizine girdi.

Komşuları, yol tehlikeli olmasına rağmen Hişam'ı hastaneye kaldırldı ancak küçük çocuk kurtarılamadı.

Taiz’de çatışan taraflardan Islahiler ile Selefiler arasında ise, anlaşmaya varıldı ve gruplardan biri kentten çıkmayı kabul etti.

Ancak 4 yaşındaki Hişam artık hayatta değildi.

"Çocukların böyle bir gerçeği kabul etmeleri kolay değil"

Hişam el-Aizeri’nin komşusu Velid Abdülhamid kentteki durumu, “Çatışmalar tüm kent sakinlerini tehdit ediyor. Bugünlerde evlerimizi özgürce ter edemiyoruz” sözleriyle ifade ediyor.

Abdülhamid, “Hişam yetim bir çocuk ve çatışmalar durduğunda evi terk etti. O, keskin nişancıların hedefleri arasında çocukları ayırt etmediğini bilmiyordu” dedi.

Keskin nişancılar, Taiz’in çeşitli bölgelerinde sivilleri hedef alıyor. Hişam’ın babası Abdülkavi de aynı şekilde ve aynı mahallede Ekim 2016’da öldürüldü.

Ailenin komşusu Abdülhamid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir keskin nişancı, evinin önünde durduğu sırada Hişam’ın babasını öldürdü. Çocuklar babalarını kaybettikleri anı hala unutmadı. Hişam’ın kardeşleri, çocukların böyle bir gerçeği kabul etmeleri zor, yaşadıkları travma yüzünden acı çekiyorlar."

Bölgeden bölgeye süren göçler

Yemen’in güneyinde yer alan Taiz kenti 2015 yılından itibaren Husi militanları ile meşru Cumhurbaşkanı Hadi’ye bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalara sahne olurken, şimdi çatışmalara Hadi’ye bağlı güçler arasındakiler de eklendi.

Geçtiğimiz mart ayında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği güçlerden Selefilerin Ebu el-Abbas Tugayları ile Islah savaşçıları arasında, son zamanlardaki en kanlı çatışmalar yaşandı.

Essam el-Masah, kentte Husiler ile Hadi’ye bağlı güçler arasında başlayan çatışmalar sonrasında El-Kasr kavşağındaki evinden ayrılarak gittiği Eski Şehir bölgesinden de çatışmalar nedeniyle başka bir mahalleye kaçmak zorunda kaldı.

Masah, kentte yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Husiler ile yapılan savaşlar ile Hadi destekçileri arasında yaşanan çatışmalar arasında hiçbir fark yok. Hepsi sivilleri öldürüyor ve evleri yıkıyor. Ayrıca sivilleri evlerini terk etmek zorunda bırakıyorlar. Evlerimizi terk etmekten başka çaremiz yoktu. Şehrin hiçbir bölgesi güvenli değil ancak çatışmaların buraya sıçramayacağı umuduyla buraya kaçtım."

Kaynak: Middle East Eye