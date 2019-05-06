Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 3 yıldan kısa bir süre öncesine kadar, sitedeki sahte hesap ve haberlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinde etkisi olduğu fikrini “çılgınca” olarak nitelendirmişti.

Şimdilerde ise şirket, platformdaki mevcut milyarlarca sahte hesabın seçimlere ve insanların kararlarına etkisini, oluşturdukları dezenformasyonu itiraf ediyor.

Facebook yönetimi için, bu hesaplarla mücadele hayati bir mesele haline gelmiş durumda. Öyle ki, 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi 40 kişilik bir ekip, dezenformasyona karşı tam mesai yapıyor.

Ekip, manipülayon yapan, sahte haberleri yayan ve nefret söylemi oluşturan hesapları tespit ediyor ve bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Avrupa’da konuşulan 24 ayrı dile ait içeriklerin taranarak takibi yapılıyor.

Tüm bu tarama ve tespit çalışmalarına istihbarat uzmanları, veri bilimciler, araştırmacılar ve mühendisler de eşlik ediyor.

2,8 milyar sahte hesap silindi

Şirketin kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Richard Allan, Ekim 2017 ile Kasım 2018 tarihleri arasında 2,8 milyar sahte hesabın siteden kaldırıldığını duyurmuştu.

Sahte hesapların yanı sıra kimi gerçek hesapların da çeşitli manipülasyonlar yaptığına dikkat çekilirken, sitede yayınladıkları paralı reklamlar üzerinden bu faaliyetleri yürütenler mercek altında.

Avrupa Parlamentosu seçimleri

1979’dan bu yana yapılan ve bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri en son 2014'te gerçekleştirilmişti. Yeni seçimin bu yıl 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanırken, önceki seçimlerde yer alan İngiltere’nin Brexit sebebiyle bu seçime dahil olmayacağı biliniyor.

Kaynak: The Guardian, TRT Haber