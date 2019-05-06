200 yıl önce dünyada yaşayan bir milyardan az insan vardı. Bugün, Birleşmiş Millerler Nüfus Fonu hesaplamalarına göre 7 milyardan fazla kişiyiz.

Binlerce yıl boyunca, nüfus çok yavaş büyüdü, ancak son yüzyıllarda çarpıcı bir şekilde arttı. 1900 ve 2000 yılları arasında dünya nüfusunun artışı, insanlık tarihinin geçmişine oranla üç kat daha fazla oldu.

Uluslararası veri araştırma sitesi Our World in Data'ya göre 1960'larda nüfus artışı yıllık % 2,1 oranıyla zirveye ulaştı. Ancak durum o tarihten beri değişiyor.

Şimdi dünya, kayda değer bir demografik geçiş döneminin ortasında ve 2100’de nüfus artışının % 0.1'e düşmesi bekleniyor.

Aynı zamanda söz konusu tarihlerde dünya nüfusu 11 milyarı geçecek ve bugün 30 olan küresel yaş ortalaması, 40’ın üzerine çıkacak.

Yani, nüfus artışı düşmeye ve dünya yaşlanmaya devam edecek.

Türkiye'de gelecek 80 yıl

Türkiye'deki nüfus artış hızının da dünya genelindeki bu azalma eğilimiyle doğru orantılı azalacağı tahmin ediliyor.

1950-1960 yılları arasında %2.52 ile zirveye ulaşan nüfus artışı hızı düşmeye devam edecek ve 2099 yılında %0.39 olacak.

Nüfus artışı 1960'lardan bu yana neden düşüyor?

Nüfus artışının düşüşünde pek çok farklı etken bulunuyor ancak bu etkenlerden 3'ü diğerlerine oranla daha ön planda.

Düşen doğum oranları



Doğum oranları milletler zenginleştikçe düşme eğilimi gösteriyor. Gelecek yüzyıllarda bu düşüş eğiliminin gelişmekte olan daha fazla ülkeyi etkileyebileceği düşünülüyor.

Hükümet politikaları



Özellikle Çin’in uzun yıllar devam eden “Bir çocuk politikası” küresel nüfus artışının düşüşü üzerinde etkili oldu. Bu politika Çin'in uzun dönemli nüfus planını etkilemeye devam ediyor. Hükümet tek çocuk politikasını kaldırsa da aileler ikinci bir çocuğa sahip olma fikrine ekonomik nedenlerden ötürü sıcak bakmıyor.

Kırsaldan kente göç



2050 yılına kadar dünya genelindeki şehirlerde bugünden 2.5 milyar daha fazla insan yaşıyor olacak. Şehir sakinleri ise daha az bebek sahibi olma eğiliminde. Daha az doğum özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile dünyadaki nüfus piramidinin yapısını büyük ölçüde değiştirecek ve bu süreçte hem ekonomik fırsatlar hem de zorluklar yaratacak.

Dünya daha fazla yaşlanacak

Dünya nüfusunun artış hızı azalmakla kalmayacak dünya genelinde yaş ortalaması da artacak.

1950 yılında 2.6 milyar olan dünya nüfusunun ortalama yaşı 23.6 iken, günümüzde 7 milyarın üzerindeki nüfusun ortalama yaşı, 30.

2075 yılında nüfusun 10 milyarın üzerine çıkması, ortalama yaşın 39 olması bekleniyor.

2100 yılında ise dünyanın 11.2 milyarlık nüfusunun ortalama yaşının 41.6 olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Our World In Data, Visual Capitalist