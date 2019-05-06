Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi dün yaptığı açıklamada Konseyin, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgede kabul ettiği yönler olduğu kadar, kabul etmeyeceği şeylerin de olduğu söyledi.

El-Kebbaşi, "Kabul ettiğimiz yönü de var ve kabul etmeyeceğimiz başka şeyler de var. Bu nedenle, Özgürlük ve Değişim Güçleri'nin yayımladığı gibi bizim de yarın (bugün) yayımlanacak belgemizi bekleyin" ifadelerini kullandı.

ÖDBG, kapsamlı belgeyi teslim etmişti

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri geçtiğimiz hafta, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etmişti.

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor.

Buna göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak.

Yürütme yetkisine sahip bakanlar kurulunda 1 başbakan, 1 başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Yasama Meclisi, kadın temsili yüzde 40'ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim bildirgesine imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

Taraflar temsil oranında anlaşmazlık yaşıyor

ÖDBG, son birkaç gündür yönetimin sivillere teslimi için Askeri Konsey ile yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında başkanlık konseyindeki temsil oranında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de gösteriler nedeniyle trafiğe kapalı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Reuters, AA