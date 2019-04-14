Sudan Askeri Konseyi, siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmede, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.

Konsey, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Konseyden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Beşir'in partisi gelecek hükümette yer almayacak, partinin varlıklarının yönetimi için bir komisyon kurulacak. Protestocuları güç kullanarak dağıtmayacağız. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu yeniden yapılandırılacak ve derhal çalışmalarına başlayacak."

Kaynak: AA