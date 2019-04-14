Sudan Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.

"Yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütleri memnuniyetle karşılandı"

Dışişleri Bakanlığından Sudan'daki gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Bağımsız aday talebinin memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Sudan’da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ve halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesine büyük önem atfetmektedir.

Bu bağlamda, Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütleri memnuniyetle not edilmiştir. Bu sürecin süratle tamamlanması temenni edilmektedir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’ın güvenlik ve istikrarı ile Sudan halkının huzur ve refahı için elinden gelen desteği sağlamaya devam edecektir."

Kaynak: TRT Haber