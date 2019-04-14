Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Esirler Yüksek Konseyi Başkanı Emin Şuman, Ramallah'ta Filistinli Esirler Günü faaliyetlerini başlatmak amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

5 bin 700 Filistinli hapishanede

Yapılan açıklamada, "İsrail, 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldı. Halihazırda İsrail hapishanelerinde 5 bin 700 Filistinli bulunuyor" denildi.

Açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde bin 600 Filistinlinin gözaltına alındı. Açıklamada, Filistinlilere her yıl 17 Nisan'a denk gelen Filistinli Esirler Günü faaliyetlerine aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerindeki tutuklular arasında 250 çocuk bulunuyor. Ayrıca Kudüs'te 36 Filistinli çocuk ev hapsinde, 5'i ise gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin 700'ü hasta

Filistinli tutuklulardan 47'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu. İsrail hapishanelerinde 30'u kanser olmak üzere 700 hasta tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutuklulardan 56'sı 20 yıldan fazla süredir İsrail hapishanelerinde. Bunlardan 26'sı 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan önce cezaevine girdi. En eski tutuklular 37 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Kerim ve Mahir Yunus.

Tutuklulardan 570'i bir veya birden fazla kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1967'den bu yana 78'i kasten öldürme ve idam, 73'ü işkence, 63'ü tıbbi ihmal, 7'si gardiyanlar veya askerler tarafından doğrudan ateş açılması sonucu olmak üzere toplam 221 Filistinli tutuklu İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA