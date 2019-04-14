Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güçlerinin Trablus'un güneyinde Vadi er-Rabi bölgesinde Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin bilgi verilmezken, Hafter güçleri tarafından da konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hafter saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA