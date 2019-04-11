Sudan Ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıklayan Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirterek, hava sahası ve sınır kapılarının 24 saat boyunca kapalı kalacağını söyledi.

Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaynak: Reuters