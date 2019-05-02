Sudan’da ordunun 11 Nisan'da ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede kendi çıkarları için olayları yönlendirmeye çalışmakla suçlanıyor.

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri liderlerinden Muhammed Ziyaeddin, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE’nin Sudan’a ekonomik yardımları da içeren desteğinin, Sudanlıların özgürlük, egemenlik ve demokrasi istekleri karşısında askeri cuntayı birleştirmeyi hedeflediğine inandığını söyledi.

Göstericiler tepkili

Geçtiğimiz günlerde Mısır’ın Hartum Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Sudan’ın iç işlerine müdahil olmasını protesto etmişti.

Başkent Hartum’da düzenlenen gösterilerde de BAE ve Suudi Arabistan'ın ülkenin iç işlerine müdahil olması ve olayları kendi çıkarları için yönlendirmeye çalışması kınanmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE, Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, Sudan'a 500 milyon doları doğrudan Sudan Merkez Bankasına olmak üzere toplamda 3 milyar dolar yardım yapma kararı almıştı.

Afrika Birliği tanıdığı süreyi uzattı

Afrika Birliği, Sudan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de İstişare Zirvesi düzenlemiş ve daha önce Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine yönetimi geçiş hükümetine teslim etmesi için tanınan 15 günlük sürenin 3 aya çıkarıldığını açıklamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed