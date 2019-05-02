İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Mesud Kerbasiyan, ABD'nin İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetleri kaldırmasına rağmen petrol üretiminin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Kerbasiyan, ABD'nin İran petrol ihracatını hedef alan yaptırımlarının petrol üretimine yansımalarını değerlendirdi. Kerbasiyan, "Yaptırımların ülkedeki petrol üretim miktarı üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Geçen ay İran'ın büyük bölümünü etkisi altına alan sel felaketi nedeniyle üretimde bazı aksaklıklar yaşandığını dile getiren Kerbasiyan, "Sel felaketinden kaynaklı sorunlar dışında petrol üretiminde hiçbir azalma olmadı. Seller nedeniyle bazı petrol sahalarındaki üretim birkaç günlüğüne kesintiye uğradı." dedi.

Mesud Kerbasiyan, ABD yaptırımlarına karşı petrolün borsa üzerinden yeniden satışa çıkarılacağını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA