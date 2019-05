Başta başkent Havana olmak üzere ülkenin birçok noktasında sokaklara dökülen milyonlarca Kübalı, ABD’nin Sosyalist ülkeler üzerinde uyguladığı baskıyı ve Trump yönetiminin Venezuela hükümetini devirmek için yürüttüğü çabaları protesto etti.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel de Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda, ABD’nin bölgedeki faaliyeti hakkında “Yankee imparatorluğunun tehditlerine, provokasyonlarına ve yalanlarına güçlü bir cevap vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Already on our way to the Plaza. We'll give a forceful, strong and revolutionary response to the statements filled with threats, provocations, lies and slanders by the Yankee empire. #Cuba ratifies that we are free, sovereign and socialist. #SomosCuba.