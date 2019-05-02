Başta başkent Havana olmak üzere ülkenin birçok noktasında sokaklara dökülen milyonlarca Kübalı, ABD’nin Sosyalist ülkeler üzerinde uyguladığı baskıyı ve Trump yönetiminin Venezuela hükümetini devirmek için yürüttüğü çabaları protesto etti.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel de Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda, ABD’nin bölgedeki faaliyeti hakkında “Yankee imparatorluğunun tehditlerine, provokasyonlarına ve yalanlarına güçlü bir cevap vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Already on our way to the Plaza. We'll give a forceful, strong and revolutionary response to the statements filled with threats, provocations, lies and slanders by the Yankee empire. #Cuba ratifies that we are free, sovereign and socialist. #SomosCuba. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 1 Mayıs 2019

Trump tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz salı günü, Küba’yı Venezuela’ya askeri destek vermekle suçlamış ve bu ülkeye en üst düzeyde ambargo tehdidinde bulunmuştu.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Nisan 2019

Helms-Burton yasası yürürlüğe girebilir

Uzmanlar, 1996 yılında ABD yönetimi tarafından çıkarılan ve bu ay tekrar uygulanmaya başlanması düşünülen Helms-Burton yasasının Küba’ya karşı izlenen ambargo politikasının en önemli ayağı olacağı düşüncesinde.

Yasaya göre Küba ile ticari faaliyette bulunan şirket yöneticilerine dava açılabiliyor ve bu kişilerin ABD'ye girmesine yasak getirilebiliyor.

Kaynak: Reuters