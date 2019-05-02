Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen "Burkan el-Gadab" operasyonunun medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter güçlerine ait lojistik teçhizatlarla askeri bir saha hastanesinin Sabia bölgesinde ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmalar sırasında Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad Tugayından bazı kişilerin de esir alındığı belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Libyalı bir askeri kaynak da, hükümet güçlerinin Hafter için önemli lojistik güzergahlar arasında yer alan Sabia'yı tamamen kontrol altına aldığını söyledi.

Hafter, Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık dört haftadır devam ediyor.

Kaynak: AA