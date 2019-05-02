Şiddetli Fani Kasırgası'nın 24 saat içinde Hindistan'ın doğu kıyılarını vurması bekleniyor.

Yetkililer, ülkenin doğu kıyılarındaki 800 bin kişinin botlar, otobüsler ve trenlerle tahliye edileceğini söyledi.

Hindistan Meteoroloji Ofisi, şiddetli Fani Fırtınası'nın merkezinin Bengal Körfezi'nin batısı olduğunu açıkladı. Odisha eyaletinin güney kıyılarının ise perşembe günü şiddetli yağmur alması bekleniyor.

Yetkililer ayrıca, rüzgar hızının, cuma gününe kadar 200 kilometreye çıkacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, yaklaşık 800 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edileceği belirtildi.

Eyalet hükümeti yetkilileri ayrıca, turistlerin Batı Bengal ve Odisha eyaletlerinin sahil kasabalarını terk etmeleri gerektiğini de söyledi.

Kaynak: Reuters