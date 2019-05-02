Ölülerini mumyaladığı bilinen ilk insanlar, bunu oldukça olanaksız bir noktada yaptılar.

Dünyadaki en kurak çölü olan Atamaca çölünde.

CNN'den Mark Johanson imzalı habere göre, günümüz Şili'sinde bulunan Atacama Çölü'ne M.Ö. 7.000 civarında yerleşen Chinchorro halkı, eski Mısırlılardan yaklaşık 2 bin yıl önce mumyalama tekniğini geliştirdiler.

Ancak Mısırlılar seçkin firavunları mumyalayan bir medeniyetken, Chinchorro ölüleri onurlandırmak için daha eşitlikçi bir yaklaşımda bulunuyordu.

Keşif ilk kez Alman arkeolog Max Uhle tarafından yapıldı.

Chinchorro halkına ait bulunan 300 mumya, Şili'deki San Miguel de Azapa Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde.

Ancak sadece yüzde 10'ü kamuya açık bir şekilde sergileniyor.

Bölgenin 2020 yılında UNESCO dünya mirası listesine girmesi bekleniyor.

Kaynak: CNN International