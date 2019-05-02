Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Kutub el-Arabi, Facebook hesabından ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planınıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Arabi, Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamaların ardından ABD yönetiminin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

"ABD'nin muhtemel kararı "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı"

Teşkilatın kurulduğu 1928'den bu yana özellikle Mısır'da bu liste içinde bir şekilde yer aldığını kaydeden Arabi, İhvan'ın bütün bunlara rağmen ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanını (Muhammed Mursi) çıkarmayı ve Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldığı 2013'ten bu yana ayakta kalmayı başardığını aktardı.

Arabi, ABD'nin alması muhtemel kararın Filistin meselesi ve haziran ayında açıklanması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Arabi, söz konusu planı hazırlayanların, buna karşı en büyük tepkiyi İhvan ile diğer İslami güçlerin vereceğini bildiğini ve bu muhalefeti daha doğmadan ortadan kaldırmak için ortam hazırladığını kaydetti.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, Donal Trump yönetiminin, İhvan'ı, yabancı terör örgütleri listesine almayı planladığı duyurulmuş ancak bu kararın Mısır'daki İhvan dışında diğer ülkelerdeki kollarını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında bilgi verilmemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da terör örgütü olarak tanınmıştı

Öte yandan Nisan ayı başlarında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ise, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA