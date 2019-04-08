ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu.

Geçtiğimiz gün Wall Street Journal'ın ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebileceği açıklanmıştı.

İran'dan da misilleme tehdidi gelmişti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetimine uyarıda bulunmuş, "DMO'nun terörist ilan edilmesi için çaba gösterenler Netanyahu'nun öncülüğünde ABD'yi yeni bir bataklığa sürüklemek istiyor. Donald Trump'ın ABD'yi yeni bir facia ile karşı karşıya bırakmaması için bunları bilmesinde fayda var." demişti.

Devrim Muhafızları Ordusu

İran'da 1979'daki devrimden sonra İran Ordusu'ndan ayrı olarak ülkedeki yönetim sistemini korumak amacıyla halk milis güçlerinden teşkil edilen Devrim Muhafızları Ordusu, sahip olduğu askeri gücün yanı sıra elinde bulundurduğu iktisadi kurumlarla da İran dış politikasını, gelir kaynaklarını ve stratejik harcamaları kontrol ediyor.

125 bin civarında askeri olduğu tahmin edilen kara, hava, deniz ve füze birimlerine sahip Devrim Muhafızları Ordusu, doğrudan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor.

İran'ın balistik füze gibi stratejik programları da Devrim Muhafızları tarafından yürütülüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülke dışında askeri istihbari operasyonlar yürüten Tümgeneral Kasım Süleymani'nin komutanlığını üstlendiği Kudüs Gücü'nü de bünyesinde barındırıyor.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları'yla ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ama ordunun tamamını kapsayan bir karar alınmamıştı.

Kaynak: AA