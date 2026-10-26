İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting: 1000 gün içinde savaşa hazır olmalıyız

Savunma Bakanı Wes Streeting, hükümetin İngilizlere konserve yiyecek ve şişe su stoklamalarını söylemesinin ardından İngiltere'nin 1000 gün içinde savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

Saldırı kapasiteleri değişti

The Telegraph gazetesine yazan Streeting, İngiltere'nin düşmanlarının 2030 yılında İngiltere'ye saldırmaya hazır olabileceği uyarısında bulundu.

Streeting yazısında, düşmanların zarar verme isteğinin yeni olmadığını ancak kapasitelerinin değiştiğini belirtti.

Streeting, 2030 yılına kadar düşmanların askeri gücü ve savaş ekonomisinin onları saldırabilecek bir konuma getirebileceğini ifade ederek, "Bu durum, görevimizi tamamlamak, yani müttefiklerimizle birlikte savaşıp kazanmaya hazır olmak için bize 1000 günden biraz fazla bir süre veriyor." dedi.

Rusya'nın olası saldırganlığına değinen Streeting, en kötüsünü önlemek için buna hazırlıklı olmaları gerektiğini ekledi. Bu açıklamalar, hükümetin İngilizleri temel hizmetlerde yaşanabilecek olası bir kesintiye hazırlamak amacıyla yürüttüğü kampanya sırasında geldi.

Devlet destekli terörizm uyarısı

Savunma Bakanı Wes Streeting, işletmelerin siber saldırılara uğraması ihtimaline karşı hazır olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Hava muhalefeti, siber saldırı veya diğer kritik acil durumlarda hayatta kalabilmeleri için her İngiliz vatandaşından dokuz litreye kadar şişe su ve üç günlük yiyecek stoklaması isteniyor. Streeting, İngiltere'nin Rusya kaynaklı devlet destekli terörizme karşı hazır olması gerektiğini söyledi.

Hazır ol kampanyasını açıklayan Streeting, varsayımsal değil gerçek olan bu tehditler karşısında adımlarını hızlandırmaları ve ulusal savunmanın yanı sıra ulusal dayanıklılığı da ciddiye almaları gerektiğini belirtti.

Streeting, hane halklarına ve işletmelere hazırlıklı olup olmadıklarını sormanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Halka ayrıca battaniye, nakit para, ilk yardım çantası, pilli fener ve kurmalı radyodan oluşan bir acil durum kiti bulundurmaları söylendi.

Toplumsal çaba çağrısı

Başbakan Andy Burnham da acil durumlara karşı halka yiyecek ve su stoklamalarını tavsiye etti. BBC'ye konuşan Burnham, amacın panik yaratmak olmadığını, sadece zor bir durum yaşanması halinde evde idare edecek kadar malzeme bulundurmak için mantıklı önlemler almak olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, MI5 Başkanı Sir Ken McCallum ulusal altyapıya yönelik tehditlerle yüzleşmek için tüm toplumun çaba göstermesi çağrısında bulunarak, bilgisayar korsanlığı olaylarının bankacılık hizmetlerini devre dışı bırakabileceği, insansız hava araçlarının uçuşları aksatabileceği ve hastanelere yönelik siber saldırıların sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin daha az çalkantılı bir döneme dönüp dönemeyeceği sorulduğunda Sir Ken McCallum, planlamalarının bunun geçici bir durum olduğu ve gelecek Noel'e kadar her şeyin normale döneceği yönünde olmadığını belirtti.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından gelen göreceli jeopolitik istikrar döneminin ne yazık ki sona erdiğini ve artık daha çekişmeli bir döneme dönüldüğünü ifade eden McCallum, planlamalarını bu risklerin devam edeceği varsayımı üzerinden yaptıklarını söyledi.