İngiltere'de savaş uyarısının arından kurmalı radyolar yok satıyor

İngiltere'deki hanelere, günlük hizmetlerin aksaması ihtimaline karşı evlerinde üç günlük nakit para, şişe su ve konserve yiyecek bulundurmak gibi basit adımlar atmaları tavsiye ediliyor. The Telegraph gazetesinin haberine göre Maplin şirketi, son birkaç gün içinde el feneri satışlarının yüzde 284, taşınabilir şarj cihazı satışlarının ise yüzde 106 arttığını bildirdi.

Savunma Bakanı Streeting daha önce ulusal dayanıklılığı güçlendirmek için tüm toplumun katılımını içeren bir yaklaşım çağrısında bulunmuş, ancak halkın olası riskler konusunda paniğe kapılmadan tetikte olması gerektiğini vurgulamıştı.

İskoçya ve Batı Midlands öne çıkıyor

The Prepared Household tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre İskoçya, nüfusuna oranla aşırı hava koşulları ve acil durum hazırlık malzemelerine yönelik aramalarda İngiltere'de ilk sırada yer alıyor.

The Prepared Household kurucusu Marcus Clarke, İskoçya'nın verilerde açıkça öne çıktığını ve İngiltere'nin diğer bölgelerine kıyasla kişi başına daha fazla hazırlık araması yapıldığını söyledi. Clarke, insanların acil durum kitleri ve elektrik kesintisi malzemelerinden sel ekipmanlarına ve yedek güç kaynaklarına kadar her şeyi aradığını belirtti.

Batı Midlands bölgesinde de özellikle acil durum fenerleri, taşınabilir şarj cihazları ve elektrik kesintisi kitleri gibi pratik eşyalara yönelik güçlü bir ilgi olduğunu ifade eden Clarke, bunun insanların evlerindeki olası kesintilere hazırlıklı olmak için basit yollar aradığını gösterdiğini dile getirdi.

Hükümetin acil durum listesinde neler var

Hükümetin yeni açılan web sitesinde acil durum kiti kontrol listesi yayımlandı. Listede, yemek pişirme ve yıkanma için gereken suyun yanı sıra her kişi için günlük yaklaşık üç litre olmak üzere üç günlük şişe su bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca pişirme gerektirmeyen tüketime hazır konserve et, meyve veya sebze gibi bozulmayan yiyecekler ile konserve açacağı tavsiye ediliyor. Suların kesilmesi durumunda hijyen amacıyla el dezenfektanı ve ıslak mendil de listede yer alıyor.

Işık ve ısınma ihtiyacı için el feneri, yedek piller, battaniye, uyku tulumu ve sıcak tutan giysilerin yanı sıra cep telefonlarını şarj etmek için taşınabilir bir şarj cihazı öneriliyor.

Elektrik kesintisi sırasında güncel bilgileri almak için pilli veya kurmalı bir radyo bulundurulması, araç radyosu kullanılabilecek olsa da şiddetli hava koşullarında içeride kalmanın daha güvenli olabileceği ifade ediliyor.

Su geçirmez yara bandı, sargı bezi, termometre, antiseptik, göz yıkama solüsyonu, steril pansuman malzemeleri, eldiven, tıbbi bant ve cımbız gibi malzemeleri içeren bir ilk yardım çantası da tavsiye ediliyor.

Su kaynatmanın veya biberonları sterilize etmenin mümkün olamayabileceği göz önüne alınarak bebek bezi ve hazır mama gibi bebek malzemelerinin bulundurulması gerektiği hatırlatılıyor.

Son olarak, nakit paranın banknot ve madeni para karışımı olarak saklanması, kimlik ve belgelerin kopyalarının bulundurulması, düzenli kullanılan ilaçlar ile önemli bilgilerin not edilmesi isteniyor.