İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulundu.

Felahetpişe, Devrim Muhafızları Ordusunun Washington yönetimi tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine alınacağı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine dahil etmesi halinde bu ülkenin askeri güçlerini terör örgütü DEAŞ'ın yanında kara listeye alacağız." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Devrim Muhafızları Ordusunu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebileceği öne sürülmüştü.

Devrim Muhafızları tarafından Avrupa ve diğer bölgelerde yürütülen ticari faaliyetleri engelleme amacı taşıyan kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle sıcak bakmadığını belirtmişti.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar alınmamıştı.

Kararın çıkması halinde ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış olacak.

Kaynak: AA